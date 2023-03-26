CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Erzurumspor FK canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Bodrumspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geliyor. Bodrumspor - Erzurumspor FK maçı nereden izlenir? Bodrumspor - Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? Bodrumspor - Erzurumspor FK maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bodrumspor ile Erzurumspor FK arasında oynanacak.
Ev sahibi Bodrumspor, ligde oynadığı 26 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sakaryaspor'a 2-1 kaybeden Bodrumspor, topladığı 41 puanla 7. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Erzurumspor FK ise ligde oynadığı 25 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Denizlispor'u 2-0 ile geçmeyi başaran Erzurumspor FK, topladığı 24 puanla 15. sırada yer alıyor.
BODRUMSPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 13.30'da başlayacak Bodrumspor - Erzurumspor FK maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.
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