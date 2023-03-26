CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Erzurumspor FK canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Bodrumspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geliyor. Bodrumspor - Erzurumspor FK maçı nereden izlenir? Bodrumspor - Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? Bodrumspor - Erzurumspor FK maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Erzurumspor FK canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bodrumspor ile Erzurumspor FK arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Erzurumspor FK canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Bodrumspor, ligde oynadığı 26 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sakaryaspor'a 2-1 kaybeden Bodrumspor, topladığı 41 puanla 7. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Erzurumspor FK canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Erzurumspor FK ise ligde oynadığı 25 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Denizlispor'u 2-0 ile geçmeyi başaran Erzurumspor FK, topladığı 24 puanla 15. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Erzurumspor FK canlı izle - Resim: 4 4 4

BODRUMSPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 13.30'da başlayacak Bodrumspor - Erzurumspor FK maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.

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