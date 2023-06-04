CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Eyüpspor TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig Play-off 2. tur rövanş maçında Bodrumspor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Bodrumspor - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Bodrumspor - Eyüpspor maçı hangi kanalda? Bodrumspor - Eyüpspor maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı yaşanıyor. Play-off 2. turunda keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maç Bodrumspor ile Eyüpspor arasında oynanacak.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Bodrumspor'un sahasında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanmayı başarmıştı. Ligin ikinci yarısındaki maçta ise Eyüpspor 1-0'lık skorla kazanan taraf olmuştu. Play-off'un ilk maçında İstanbul'da kazanan ekip 1-0'lık skorla Eyüpspor olmuştu.
Ev sahibi Bodrumspor ligde oynadığı 36 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 62 puanla ligi 4. sırada tamamlayan Bodrumspor, play-off oynamaya hak kazandı. Bodrumspor, play-off ilk turunda karşıya karşıya geldiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 36 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 62 puanla ligi 6. sırada tamamlayan Eyüpspor, play-off turuna yükselmeyi başardı. Eyüpspor, play-off ilk turunda karşılaştığı Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.