CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Göztepe TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Bodrumspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Bodrumspor - Göztepe maçı nereden izlenir? Bodrumspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Bodrumspor - Göztepe maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bodrumspor ile Göztepe arasında oynanacak.
Ev sahibi Bodrumspor ligde oynadığı 35 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Samsunspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Bodrumspor, topladığı 61 puanla 5. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Göztepe ise ligde oynadığı 35 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Göztepe, topladığı 59 puanla 6. sırada yer alıyor.
BODRUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 16.00'de başlayacak Bodrumspor - Göztepe maçı TRT Spor ve beIN Sports 5 kanalından yayınlanacak.