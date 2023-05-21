CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Göztepe TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Bodrumspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Bodrumspor - Göztepe maçı nereden izlenir? Bodrumspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Bodrumspor - Göztepe maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Göztepe TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bodrumspor ile Göztepe arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Göztepe TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Bodrumspor ligde oynadığı 35 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Samsunspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Bodrumspor, topladığı 61 puanla 5. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Göztepe TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Göztepe ise ligde oynadığı 35 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Göztepe, topladığı 59 puanla 6. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Göztepe TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 4

BODRUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 16.00'de başlayacak Bodrumspor - Göztepe maçı TRT Spor ve beIN Sports 5 kanalından yayınlanacak.

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