CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Göztepe TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig Play-off ilk turunda Bodrumspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Bodrumspor - Göztepe maçı nereden izlenir? Bodrumspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Bodrumspor - Göztepe maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Göztepe TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı yaşanıyor. Play-off ilk turunda keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlardan biri de Bodrumspor ile Göztepe arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Göztepe TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 5

İki takım arasında ligin ilk yarısında Göztepe'nin sahasında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kaybetmişti. Ligin ikinci yarısında Bodrumspor'un sahasında oynanan mücadele ise 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Göztepe TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 5

Ev sahibi Bodrumspor, ligde oynadığı 36 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 62 puanla ligi 4. sırada tamamlayan Bodrumspor, play-off oynamaya hak kazandı.

CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Göztepe TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 5

Konuk ekip Göztepe ise ligde oynadığı 36 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 60 puanla ligi 7. sırada tamamlayan Göztepe, play-off turuna yükselmeyi başardı.