CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Göztepe TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig Play-off ilk turunda Bodrumspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Bodrumspor - Göztepe maçı nereden izlenir? Bodrumspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Bodrumspor - Göztepe maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı yaşanıyor. Play-off ilk turunda keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlardan biri de Bodrumspor ile Göztepe arasında oynanacak.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Göztepe'nin sahasında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kaybetmişti. Ligin ikinci yarısında Bodrumspor'un sahasında oynanan mücadele ise 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Ev sahibi Bodrumspor, ligde oynadığı 36 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 62 puanla ligi 4. sırada tamamlayan Bodrumspor, play-off oynamaya hak kazandı.
Konuk ekip Göztepe ise ligde oynadığı 36 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 60 puanla ligi 7. sırada tamamlayan Göztepe, play-off turuna yükselmeyi başardı.