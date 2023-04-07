CANLI MAÇ İZLE | Boluspor - Bodrumspor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Boluspor ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Boluspor - Bodrumspor maçı nereden izlenir? Boluspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda? Boluspor - Bodrumspor maçı canlı izle link...

# Boluspor # Bodrumspor # futbol # Spor Toto 1. Lig # trt spor # BeIN Sports
Son Güncelleme:
CANLI MAÇ İZLE | Boluspor - Bodrumspor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Boluspor ile Bodrumspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Boluspor - Bodrumspor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Boluspor, ligde oynadığı 28 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Samsunspor'a 5-1 kaybeden Boluspor, topladığı 44 puanla 10. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Boluspor - Bodrumspor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Bodrumspor ise ligde oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bandırmaspor'u 4-0 ile geçmeyi başaran Bodrumspor, topladığı 45 puanla 7. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Boluspor - Bodrumspor canlı izle - Resim: 4 4 5

Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki maçta hakem Oğuzhan Aksu görev yapacak.