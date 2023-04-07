CANLI MAÇ İZLE | Boluspor - Bodrumspor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Boluspor ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Boluspor - Bodrumspor maçı nereden izlenir? Boluspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda? Boluspor - Bodrumspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Boluspor ile Bodrumspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Boluspor, ligde oynadığı 28 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Samsunspor'a 5-1 kaybeden Boluspor, topladığı 44 puanla 10. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Bodrumspor ise ligde oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bandırmaspor'u 4-0 ile geçmeyi başaran Bodrumspor, topladığı 45 puanla 7. sırada yer alıyor.
Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki maçta hakem Oğuzhan Aksu görev yapacak.