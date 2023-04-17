CANLI MAÇ İZLE | Boluspor - Çaykur Rizespor TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Boluspor - Çaykur Rizespor maçı nereden izlenir? Boluspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Boluspor - Çaykur Rizespor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Boluspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak.
Ev sahibi Boluspor, ligde oynadığı 30 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bodrumspor'a 4-1 kaybeden Boluspor, topladığı 47 puanla 9. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 30 maçta 15 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sakaryaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Çaykur Rizespor, topladığı 57 puanla 2. sırada yer alıyor.
Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki maçta hakem Turgut Doman görev yapacak.