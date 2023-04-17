CANLI MAÇ İZLE | Boluspor - Çaykur Rizespor TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Boluspor - Çaykur Rizespor maçı nereden izlenir? Boluspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Boluspor - Çaykur Rizespor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Boluspor - Çaykur Rizespor TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Boluspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Boluspor - Çaykur Rizespor TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Boluspor, ligde oynadığı 30 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bodrumspor'a 4-1 kaybeden Boluspor, topladığı 47 puanla 9. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Boluspor - Çaykur Rizespor TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 30 maçta 15 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sakaryaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Çaykur Rizespor, topladığı 57 puanla 2. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Boluspor - Çaykur Rizespor TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 5

Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki maçta hakem Turgut Doman görev yapacak.