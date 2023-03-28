CANLI MAÇ İZLE | Boluspor - Samsunspor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Boluspor - Samsunspor maçı nereden izlenir? Boluspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? Boluspor - Samsunspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Boluspor - Samsunspor canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Boluspor ile Samsunspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Boluspor - Samsunspor canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Boluspor, ligde oynadığı 26 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Denizlispor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Boluspor, topladığı 41 puanla 9. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Boluspor - Samsunspor canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Samsunspor ise ligde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altınordu'yu 2-0 mağlup etmeyi başaran Samsunspor, topladığı 57 puanla 1. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Boluspor - Samsunspor canlı izle - Resim: 4 4 4

BOLUSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 14.30'da başlayacak Boluspor - Samsunspor maçı TRT Spor kanalından yayınlanacak.

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