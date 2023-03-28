CANLI MAÇ İZLE | Boluspor - Samsunspor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Boluspor - Samsunspor maçı nereden izlenir? Boluspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? Boluspor - Samsunspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Boluspor ile Samsunspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Boluspor, ligde oynadığı 26 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Denizlispor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Boluspor, topladığı 41 puanla 9. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Samsunspor ise ligde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altınordu'yu 2-0 mağlup etmeyi başaran Samsunspor, topladığı 57 puanla 1. sırada yer alıyor.
BOLUSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 14.30'da başlayacak Boluspor - Samsunspor maçı TRT Spor kanalından yayınlanacak.