CANLI MAÇ İZLE | Bucaspor 1928 - Kocaelispor canlı izle
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 24. hafta erteleme maçında Bucaspor 1928 ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Bucaspor 1928 - Kocaelispor maçı nereden izlenir? Bucaspor 1928 - Kocaelispor maçı hangi kanalda? Bucaspor 1928 - Kocaelispor maçı canlı izle link...
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 24. hafta erteleme maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bucaspor 1928 ile Kocaelispor arasında oynanacak.
Ev sahibi Bucaspor 1928, ligde oynadığı 25 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Serik Belediyespor ile 0-0 berabere kalan Bucaspor 1928, topladığı 47 puanla 4. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Kocaelispor ise ligde oynadığı 25 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Balıkesirspor'u 6-1 ile geçmeyi başaran Kocaelispor, topladığı 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
BUCASPOR 1928 - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 14.00'te başlayacak Bucaspor 1928 - Kocaelispor maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.
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