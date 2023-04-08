CANLI MAÇ İZLE | Bursaspor - 24 Erzincanspor canlı izle
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 31. haftasında Bursaspor ile 24 Erzincanspor karşı karşıya geliyor. Bursaspor - 24 Erzincanspor maçı nereden izlenir? Bursaspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda? Bursaspor - 24 Erzincanspor maçı canlı izle link...
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 31. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bursaspor ile 24 Erzincanspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Bursaspor, ligde oynadığı 28 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda İnegölspor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Bursaspor, topladığı 36 puanla 14. sırada yer alıyor.
Konuk ekip 24 Erzincanspor ise ligde oynadığı 28 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Nazilli Belediyespor'u 2-0 ile geçmeyi başaran 24 Erzincanspor, topladığı 44 puanla 6. sırada yer alıyor.
BURSASPOR - 24 ERZİNCANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 15.00'te başlayacak Bursaspor - 24 Erzincanspor maçı Line TV kanalından futbolseverlerle buluşacak.
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