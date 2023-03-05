CANLI MAÇ İZLE | Bursaspor - Amedspor canlı izle
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 25. haftasında Bursaspor ile Amedspor karşı karşıya geliyor. Bursaspor - Amedspor maçı nereden izlenir? Bursaspor - Amedspor maçı hangi kanalda? Bursaspor - Amedspor maçı canlı izle link...
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bursaspor ile Amedspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Bursaspor, ligde oynadığı 21 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çorum FK'ye 3-0 kaybeden Bursaspor, topladığı 22 puanla 15. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Amedspor ise ligde oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Somaspor ile 1-1 berabere kalan Amedspor, topladığı 41 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki maçta Kutluhan Bilgiç görev yapacak.