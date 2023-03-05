CANLI MAÇ İZLE | Bursaspor - Amedspor canlı izle

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 25. haftasında Bursaspor ile Amedspor karşı karşıya geliyor. Bursaspor - Amedspor maçı nereden izlenir? Bursaspor - Amedspor maçı hangi kanalda? Bursaspor - Amedspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Bursaspor - Amedspor canlı izle - Resim: 1 1 5

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bursaspor ile Amedspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Bursaspor - Amedspor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Bursaspor, ligde oynadığı 21 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çorum FK'ye 3-0 kaybeden Bursaspor, topladığı 22 puanla 15. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bursaspor - Amedspor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Amedspor ise ligde oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Somaspor ile 1-1 berabere kalan Amedspor, topladığı 41 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bursaspor - Amedspor canlı izle - Resim: 4 4 5

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki maçta Kutluhan Bilgiç görev yapacak.