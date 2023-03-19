CANLI MAÇ İZLE | Bursaspor - Ankaraspor canlı izle
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 27. haftasında Bursaspor ile Ankaraspor karşı karşıya geliyor. Bursaspor - Ankaraspor maçı nereden izlenir? Bursaspor - Ankaraspor maçı hangi kanalda? Bursaspor - Ankaraspor maçı canlı izle link...
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 27. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bursaspor ile Ankaraspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Bursaspor, ligde oynadığı 24 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivas Belediyespor'u 2-0 ile geçmeyi başaran Bursaspor, topladığı 29 puanla 14. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Ankaraspor ise ligde oynadığı 25 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Ankaraspor, topladığı 35 puanla 10. sırada yer alıyor.
BURSASPOR - ANKARASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 14.00'te başlayacak Bursaspor - Ankaraspor maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.