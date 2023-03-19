CANLI MAÇ İZLE | Bursaspor - Ankaraspor canlı izle

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 27. haftasında Bursaspor ile Ankaraspor karşı karşıya geliyor. Bursaspor - Ankaraspor maçı nereden izlenir? Bursaspor - Ankaraspor maçı hangi kanalda? Bursaspor - Ankaraspor maçı canlı izle link...

# Bursaspor # Ankaraspor # futbol # TFF 2. Lig # Fuchs Sports
Son Güncelleme:
CANLI MAÇ İZLE | Bursaspor - Ankaraspor canlı izle - Resim: 1 1 4

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 27. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bursaspor ile Ankaraspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Bursaspor - Ankaraspor canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Bursaspor, ligde oynadığı 24 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivas Belediyespor'u 2-0 ile geçmeyi başaran Bursaspor, topladığı 29 puanla 14. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bursaspor - Ankaraspor canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Ankaraspor ise ligde oynadığı 25 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Ankaraspor, topladığı 35 puanla 10. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bursaspor - Ankaraspor canlı izle - Resim: 4 4 4

BURSASPOR - ANKARASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 14.00'te başlayacak Bursaspor - Ankaraspor maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.

BURSASPOR - ANKARASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ