CANLI MAÇ İZLE | Bursaspor - Bayburt Özel İdarespor canlı izle
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 29. haftasında Bursaspor ile Bayburt Özel İdarespor karşı karşıya geliyor. Bursaspor - Bayburt Özel İdarespor maçı nereden izlenir? Bursaspor - Bayburt Özel İdarespor maçı hangi kanalda? Bursaspor - Bayburt Özel İdarespor maçı canlı izle link...
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 29. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bursaspor ile Bayburt Özel İdarespor arasında oynanacak.
Ev sahibi Bursaspor, ligde oynadığı 26 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile 3-3 berabere kalan Bursaspor, topladığı 30 puanla 14. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Bayburt Özel İdarespor ise ligde oynadığı 27 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Nazilli Belediyespor'a 3-1 kaybeden Bayburt Özel İdarespor, topladığı 12 puanla 18. sırada yer alıyor.
BURSASPOR - BAYBURT ÖZEL İDARESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 14.00'te başlayacak Bursaspor - Bayburt Özel İdarespor maçı Bursaspor Youtube kanalından futbolseverlerle buluşacak.
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