CANLI MAÇ İZLE | Bursaspor - Menemen FK Line TV canlı izle
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 33. haftasında Bursaspor ile Menemen FK karşı karşıya geliyor. Bursaspor - Menemen FK maçı nereden izlenir? Bursaspor - Menemen FK maçı hangi kanalda? Bursaspor - Menemen FK maçı canlı izle link...
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 33. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bursaspor - Menemen FK arasında oynanacak.
Ev sahibi Bursaspor, ligde oynadığı 30 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Düzcespor ile 3-3 berabere kalan yeşil-beyazlılar, topladığı 40 puanla 11. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Menemen FK ise ligde oynadığı 30 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Nazilli Belediyespor ile golsüz berabere kalan Menemen FK, topladığı 39 puanla 12. sırada yer alıyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki maçta Efe Tanrıverdi görev yapacak.