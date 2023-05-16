CANLI MAÇ İZLE | Bursaspor - Somaspor Line TV canlı izle
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 37. haftasında Bursaspor ile Somaspor karşı karşıya geliyor. Bursaspor - Somaspor maçı nereden izlenir? Bursaspor - Somaspor maçı hangi kanalda? Bursaspor - Somaspor maçı canlı izle link...
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 37. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bursaspor ile Somaspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Bursaspor, ligde oynadığı 34 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-1 kaybeden Bursaspor, topladığı 45 puanla 13. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Somaspor ise ligde oynadığı 34 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Nazilli Belediyespor'u 2-0 yenmeyi başaran Somaspor, topladığı 51 puanla 8. sırada yer alıyor.
BURSASPOR - SOMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 15.00'te başlayacak Bursaspor - Somaspor maçı Line TV kanalından futbolseverlerle buluşacak.