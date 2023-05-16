CANLI MAÇ İZLE | Bursaspor - Somaspor Line TV canlı izle

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 37. haftasında Bursaspor ile Somaspor karşı karşıya geliyor. Bursaspor - Somaspor maçı nereden izlenir? Bursaspor - Somaspor maçı hangi kanalda? Bursaspor - Somaspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Bursaspor - Somaspor Line TV canlı izle - Resim: 1 1 4

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 37. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bursaspor ile Somaspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Bursaspor - Somaspor Line TV canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Bursaspor, ligde oynadığı 34 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-1 kaybeden Bursaspor, topladığı 45 puanla 13. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bursaspor - Somaspor Line TV canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Somaspor ise ligde oynadığı 34 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Nazilli Belediyespor'u 2-0 yenmeyi başaran Somaspor, topladığı 51 puanla 8. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bursaspor - Somaspor Line TV canlı izle - Resim: 4 4 4

BURSASPOR - SOMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 15.00'te başlayacak Bursaspor - Somaspor maçı Line TV kanalından futbolseverlerle buluşacak.

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