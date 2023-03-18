CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Altay canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Altay karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor - Altay maçı nereden izlenir? Çaykur Rizespor - Altay maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Altay maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Altay canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Çaykur Rizespor ile Altay arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Altay canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bodrumspor'u 2-1 yenmeyi başaran Çaykur Rizespor, topladığı 43 puanla 5. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Altay canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Altay ise ligde oynadığı 25 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Altay, topladığı 25 puanla 13. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Altay canlı izle - Resim: 4 4 5

Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçta hakem Gücan Hasova görev yapacak.