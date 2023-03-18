CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Altay canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Altay karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor - Altay maçı nereden izlenir? Çaykur Rizespor - Altay maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Altay maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Çaykur Rizespor ile Altay arasında oynanacak.
Ev sahibi Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bodrumspor'u 2-1 yenmeyi başaran Çaykur Rizespor, topladığı 43 puanla 5. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Altay ise ligde oynadığı 25 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Altay, topladığı 25 puanla 13. sırada yer alıyor.
Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçta hakem Gücan Hasova görev yapacak.