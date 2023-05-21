CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Altınordu TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor - Altınordu maçı nereden izlenir? Çaykur Rizespor - Altınordu maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Altınordu maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Çaykur Rizespor ile Altınordu arasında oynanacak.
Ev sahibi Çaykur Rizespor ligde oynadığı 35 maçta 18 galibiyet, 13 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kalan Çaykur Rizespor, topladığı 67 puanla 2. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Altınordu ise ligde oynadığı 35 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Erzurumspor FK'ye 1-0 kaybeden Altınordu, topladığı 34 puanla 16. sırada yer alıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 16.00'da başlayacak Çaykur Rizespor - Altınordu maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.
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