CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Altınordu TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor - Altınordu maçı nereden izlenir? Çaykur Rizespor - Altınordu maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Altınordu maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Altınordu TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Çaykur Rizespor ile Altınordu arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Altınordu TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Çaykur Rizespor ligde oynadığı 35 maçta 18 galibiyet, 13 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kalan Çaykur Rizespor, topladığı 67 puanla 2. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Altınordu TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Altınordu ise ligde oynadığı 35 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Erzurumspor FK'ye 1-0 kaybeden Altınordu, topladığı 34 puanla 16. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Altınordu TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 4

ÇAYKUR RİZESPOR - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 16.00'da başlayacak Çaykur Rizespor - Altınordu maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - ALTINORDU MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ