CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği TRT Avaz canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı nereden izlenir? Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak.
Ev sahibi Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 31 maçta 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Boluspor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Çaykur Rizespor, topladığı 60 puanla 2. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Gençlerbirliği ise ligde oynadığı 31 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altay ile 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği, topladığı 28 puanla 16. sırada yer alıyor.
Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçta hakem Erkan Özdamar görev yapacak.