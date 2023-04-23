CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği TRT Avaz canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı nereden izlenir? Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği TRT Avaz canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği TRT Avaz canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 31 maçta 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Boluspor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Çaykur Rizespor, topladığı 60 puanla 2. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği TRT Avaz canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Gençlerbirliği ise ligde oynadığı 31 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altay ile 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği, topladığı 28 puanla 16. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği TRT Avaz canlı izle - Resim: 4 4 5

Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçta hakem Erkan Özdamar görev yapacak.