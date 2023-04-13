CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Sakaryaspor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı nereden izlenir? Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Çaykur Rizespor ile Sakaryaspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 29 maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, topladığı 54 puanla 4. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Sakaryaspor ise ligde oynadığı 30 maçta 18 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Manisa FK'yi 2-0 ile geçmeyi başaran Sakaryaspor, topladığı 55 puanla 3. sırada yer alıyor.
Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçta hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.