CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Sakaryaspor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı nereden izlenir? Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı canlı izle link...

# Çaykur Rizespor # sakaryaspor # futbol # Spor Toto 1. Lig # trt spor # beIN Sports 2
Son Güncelleme:
CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Sakaryaspor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Çaykur Rizespor ile Sakaryaspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Sakaryaspor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 29 maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, topladığı 54 puanla 4. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Sakaryaspor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Sakaryaspor ise ligde oynadığı 30 maçta 18 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Manisa FK'yi 2-0 ile geçmeyi başaran Sakaryaspor, topladığı 55 puanla 3. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Sakaryaspor canlı izle - Resim: 4 4 5

Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçta hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.