CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Tuzlaspor TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor ile Tuzlaspor karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Çaykur Rizespor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Tuzlaspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Tuzlaspor TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Çaykur Rizespor ile Tuzlaspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Tuzlaspor TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 33 maçta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Pendikspor'a 3-2 kaybeden Çaykur Rizespor, topladığı 63 puanla 3. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Tuzlaspor TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Tuzlaspor ise ligde oynadığı 33 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eyüpspor ile golsüz berabere kalan Tuzlaspor, topladığı 38 puanla 12. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Tuzlaspor TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 5

Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçta hakem Burak Pakkan görev yapacak.