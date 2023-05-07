CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Tuzlaspor TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor ile Tuzlaspor karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Çaykur Rizespor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Tuzlaspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Çaykur Rizespor ile Tuzlaspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 33 maçta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Pendikspor'a 3-2 kaybeden Çaykur Rizespor, topladığı 63 puanla 3. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Tuzlaspor ise ligde oynadığı 33 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eyüpspor ile golsüz berabere kalan Tuzlaspor, topladığı 38 puanla 12. sırada yer alıyor.
Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçta hakem Burak Pakkan görev yapacak.