CANLI MAÇ İZLE | Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko canlı izle
Turkish Airlines EuroLeague'in 32. haftasında Cazoo Baskonia ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı nereden izlenir? Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle link...
Turkish Airlines EuroLeague'de 32. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Cazoo Baskonia ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak.
Ev sahibi Cazoo Baskonia, EuroLeague'de oynadığı 31 maçta 16 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında ALBA Berlin'i 93-87 mağlup etmeyi başaran Cazoo Baskonia, topladığı 32 puanla 8. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 31 maçta 18 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Real Madrid' 90-75'lik skorla boyun eğen Fenerbahçe Beko, topladığı 36 puanla 5. sırada bulunuyor.
CAZOO BASKONİA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 21.30'da başlayacak Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
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