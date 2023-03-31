CANLI MAÇ İZLE | Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko canlı izle

Turkish Airlines EuroLeague'in 32. haftasında Cazoo Baskonia ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı nereden izlenir? Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko canlı izle - Resim: 1 1 4

Turkish Airlines EuroLeague'de 32. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Cazoo Baskonia ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Cazoo Baskonia, EuroLeague'de oynadığı 31 maçta 16 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında ALBA Berlin'i 93-87 mağlup etmeyi başaran Cazoo Baskonia, topladığı 32 puanla 8. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 31 maçta 18 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Real Madrid' 90-75'lik skorla boyun eğen Fenerbahçe Beko, topladığı 36 puanla 5. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko canlı izle - Resim: 4 4 4

CAZOO BASKONİA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 21.30'da başlayacak Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.

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