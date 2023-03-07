CANLI MAÇ İZLE | Chelsea - Borussia Dortmund canlı izle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında Chelsea ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Chelsea - Borussia Dortmund maçı nereden izlenir? Chelsea - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Chelsea - Borussia Dortmund maçı 11'leri ne? Chelsea - Borussia Dortmund maçı canlı izle link..
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Chelsea ile Borussia Dortmund arasında oynanacak. İki takım arasında oynanan ilk maçı Borussia Dortmund 1-0 kazanmayı başarmıştı.
Ev sahibi Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla E Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.
Konuk ekip Borussia Dortmund ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 9 puanla G Grubu'nu 2. sırada bitiren Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı.
CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 23.00'te başlayacak Chelsea - Borussia Dortmund maçı EXXEN ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
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