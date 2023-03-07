CANLI MAÇ İZLE | Chelsea - Borussia Dortmund canlı izle

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Chelsea ile Borussia Dortmund arasında oynanacak. İki takım arasında oynanan ilk maçı Borussia Dortmund 1-0 kazanmayı başarmıştı.