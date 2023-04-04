CANLI MAÇ İZLE | Chelsea - Liverpool canlı izle
İngiltere Premier Lig'in 8. hafta erteleme maçında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Chelsea - Liverpool maçı nereden izlenir? Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda? Chelsea - Liverpool maçı canlı izle link...
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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Chelsea ile Liverpool arasında oynanacak.
Ev sahibi Chelsea, ligde oynadığı 28 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Aston Villa'ya 2-0 kaybeden Chelsea, topladığı 38 puanla 11. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Liverpool ise ligde oynadığı 27 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Manchester City'ye 4-1 kaybeden Liverpool, topladığı 42 puanla 8. sırada yer alıyor.
CHELSEA - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 22.00'de başlayacak Chelsea - Liverpool maçı beIN Sports ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.