CANLI MAÇ İZLE | Chelsea - Liverpool canlı izle

İngiltere Premier Lig'in 8. hafta erteleme maçında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Chelsea - Liverpool maçı nereden izlenir? Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda? Chelsea - Liverpool maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Chelsea - Liverpool canlı izle - Resim: 1 1 4

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Chelsea ile Liverpool arasında oynanacak.

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Ev sahibi Chelsea, ligde oynadığı 28 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Aston Villa'ya 2-0 kaybeden Chelsea, topladığı 38 puanla 11. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Chelsea - Liverpool canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Liverpool ise ligde oynadığı 27 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Manchester City'ye 4-1 kaybeden Liverpool, topladığı 42 puanla 8. sırada yer alıyor.

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CHELSEA - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 22.00'de başlayacak Chelsea - Liverpool maçı beIN Sports ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

CHELSEA - LİVERPOOL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ