CANLI MAÇ İZLE | Denizlispor - Boluspor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Denizlispor ile Boluspor karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Boluspor maçı nereden izlenir? Denizlispor - Boluspor maçı hangi kanalda? Denizlispor - Boluspor maçı canlı izle link...

# denizlispor # Boluspor # futbol # Spor Toto 1. Lig # BeIN Sports
Son Güncelleme:
CANLI MAÇ İZLE | Denizlispor - Boluspor canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Denizlispor ile Boluspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Denizlispor - Boluspor canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Denizlispor, ligde oynadığı 26 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Pendikspor'a 2-1 mağlup olan Denizlispor, topladığı 17 puanla 18. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Denizlispor - Boluspor canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Boluspor ise ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Keçiörengücü'nü 3-1'lik skorla geçmeyi başaran Boluspor, topladığı 38 puanla 9. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Denizlispor - Boluspor canlı izle - Resim: 4 4 4

DENİZLİSPOR - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.00'de başlayacak Denizlispor - Boluspor maçı beIN Sports MAX 2 kanalından yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - BOLUSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ