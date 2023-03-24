CANLI MAÇ İZLE | Denizlispor - Boluspor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Denizlispor ile Boluspor karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Boluspor maçı nereden izlenir? Denizlispor - Boluspor maçı hangi kanalda? Denizlispor - Boluspor maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Denizlispor ile Boluspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Denizlispor, ligde oynadığı 26 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Pendikspor'a 2-1 mağlup olan Denizlispor, topladığı 17 puanla 18. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Boluspor ise ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Keçiörengücü'nü 3-1'lik skorla geçmeyi başaran Boluspor, topladığı 38 puanla 9. sırada yer alıyor.
DENİZLİSPOR - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.00'de başlayacak Denizlispor - Boluspor maçı beIN Sports MAX 2 kanalından yayınlanacak.
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