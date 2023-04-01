CANLI MAÇ İZLE | Denizlispor - Göztepe canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Denizlispor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Göztepe maçı nereden izlenir? Denizlispor - Göztepe maçı hangi kanalda? Denizlispor - Göztepe maçı canlı izle link...

# denizlispor # göztepe # futbol # Spor Toto 1. Lig # trt spor # beIN Sports 2
Son Güncelleme:
CANLI MAÇ İZLE | Denizlispor - Göztepe canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Denizlispor ile Göztepe arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Denizlispor - Göztepe canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Denizlispor, ligde oynadığı 28 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Altınordu'ya 5-2 kaybeden Denizlispor, topladığı 17 puanla 18. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Denizlispor - Göztepe canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Göztepe ise ligde oynadığı 27 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 ile geçmeyi başaran sarı-kırmızılılar, topladığı 41 puanla 9. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Denizlispor - Göztepe canlı izle - Resim: 4 4 5

Denizli Atatürk Stadyumu'ndaki maçta hakem Muhammet Ali Metoğlu görev yapacak.