CANLI MAÇ İZLE | Denizlispor - Göztepe canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Denizlispor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Göztepe maçı nereden izlenir? Denizlispor - Göztepe maçı hangi kanalda? Denizlispor - Göztepe maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Denizlispor ile Göztepe arasında oynanacak.
Ev sahibi Denizlispor, ligde oynadığı 28 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Altınordu'ya 5-2 kaybeden Denizlispor, topladığı 17 puanla 18. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Göztepe ise ligde oynadığı 27 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 ile geçmeyi başaran sarı-kırmızılılar, topladığı 41 puanla 9. sırada yer alıyor.
Denizli Atatürk Stadyumu'ndaki maçta hakem Muhammet Ali Metoğlu görev yapacak.