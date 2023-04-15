CANLI MAÇ İZLE | Denizlispor - Keçiörengücü TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Denizlispor ile Keçiörengücü karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Denizlispor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Denizlispor - Keçiörengücü maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Denizlispor ile Keçiörengücü arasında oynanacak.
Ev sahibi Denizlispor, ligde oynadığı 30 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Tuzlaspor'a 3-0 kaybeden Denizlispor, topladığı 17 puanla 18. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Keçiörengücü ise ligde oynadığı 30 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Göztepe'ye 3-2 kaybeden Keçiörengücü, topladığı 47 puanla 8. sırada yer alıyor.
DENİZLİSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.30'da başlayacak Denizlispor - Keçiörengücü maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.
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