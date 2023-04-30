CANLI MAÇ İZLE | Denizlispor - Samsunspor TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Denizlispor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Samsunspor maçı nereden izlenir? Denizlispor - Samsunspor maçı hangi kanalda? Denizlispor - Samsunspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Denizlispor ile Samsunspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Denizlispor, ligde oynadığı 32 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bodrumspor'a 1-0 kaybeden Denizlispor, topladığı 17 puanla 18. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Samsunspor ise ligde oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etmeyi başaran Samsunspor, topladığı 69 puanla 1. sırada yer alıyor.
Denizli Atatürk Stadı'ndaki maçta hakem Emre Kargın görev yapacak.