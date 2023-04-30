CANLI MAÇ İZLE | Denizlispor - Samsunspor TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Denizlispor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Samsunspor maçı nereden izlenir? Denizlispor - Samsunspor maçı hangi kanalda? Denizlispor - Samsunspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Denizlispor - Samsunspor TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Denizlispor ile Samsunspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Denizlispor - Samsunspor TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Denizlispor, ligde oynadığı 32 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bodrumspor'a 1-0 kaybeden Denizlispor, topladığı 17 puanla 18. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Denizlispor - Samsunspor TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Samsunspor ise ligde oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etmeyi başaran Samsunspor, topladığı 69 puanla 1. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Denizlispor - Samsunspor TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 5

Denizli Atatürk Stadı'ndaki maçta hakem Emre Kargın görev yapacak.