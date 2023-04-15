CANLI MAÇ İZLE | Düzcespor - Bursaspor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 32. haftasında Düzcespor ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Düzcespor - Bursaspor maçı nereden izlenir? Düzcespor - Bursaspor maçı hangi kanalda? Düzcespor - Bursaspor maçı canlı izle link...
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 32. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Düzcespor - Bursaspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Düzcespor, ligde oynadığı 29 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Nazilli Belediyespor'u 2-0 ile geçmeyi başaran Düzcespor, topladığı 45 puanla 5. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Bursaspor ise ligde oynadığı 29 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında 24 Erzincanspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Bursaspor, topladığı 39 puanla 11. sırada yer alıyor.
DÜZCESPOR - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 15.00'te başlayacak Düzcespor - Bursaspor maçı Oxijen TV kanalından futbolseverlerle buluşacak.