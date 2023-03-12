CANLI MAÇ İZLE | Edirnespor - Eskişehirspor canlı izle

TFF 3. Lig 1. Grup'un 23. haftasında Edirnespor ile Eskişehirspor karşı karşıya geliyor. Edirnespor - Eskişehirspor maçı nereden izlenir? Edirnespor - Eskişehirspor maçı hangi kanalda? Edirnespor - Eskişehirspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Edirnespor - Eskişehirspor canlı izle - Resim: 1 1 4

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 23. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Edirnespor ile Eskişehirspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Edirnespor - Eskişehirspor canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Edirnespor, ligde oynadığı 22 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu ile golsüz berabere kalan Edirnespor, topladığı 20 puanla 16. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Edirnespor - Eskişehirspor canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Eskişehirspor ise ligde oynadığı 22 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Karaköprü Belediyespor'a 3-1 kaybeden Eskişehirspor, topladığı 15 puanla 18. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Edirnespor - Eskişehirspor canlı izle - Resim: 4 4 4

EDİRNESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 14.00'te başlayacak Edirnespor - Eskişehirspor maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.

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