CANLI MAÇ İZLE | Edirnespor - Eskişehirspor canlı izle
TFF 3. Lig 1. Grup'un 23. haftasında Edirnespor ile Eskişehirspor karşı karşıya geliyor. Edirnespor - Eskişehirspor maçı nereden izlenir? Edirnespor - Eskişehirspor maçı hangi kanalda? Edirnespor - Eskişehirspor maçı canlı izle link...
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 23. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Edirnespor ile Eskişehirspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Edirnespor, ligde oynadığı 22 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu ile golsüz berabere kalan Edirnespor, topladığı 20 puanla 16. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Eskişehirspor ise ligde oynadığı 22 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Karaköprü Belediyespor'a 3-1 kaybeden Eskişehirspor, topladığı 15 puanla 18. sırada bulunuyor.
EDİRNESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 14.00'te başlayacak Edirnespor - Eskişehirspor maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.
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