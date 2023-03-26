CANLI MAÇ İZLE | Edirnespor - Karşıyaka canlı izle

TFF 3. Lig 1. Grup'un 25. haftasında Edirnespor ile Karşıyaka karşı karşıya geliyor. Edirnespor - Karşıyaka maçı nereden izlenir? Edirnespor - Karşıyaka maçı hangi kanalda? Edirnespor - Karşıyaka maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Edirnespor - Karşıyaka canlı izle - Resim: 1 1 4

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Edirnespor ile Karşıyaka arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Edirnespor - Karşıyaka canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Edirnespor, ligde oynadığı 24 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Kütahyaspor'a 3-2 kaybeden Edirnespor, topladığı 20 puanla 16. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Edirnespor - Karşıyaka canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Karşıyaka ise ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalan Karşıyaka, topladığı 40 puanla 6. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Edirnespor - Karşıyaka canlı izle - Resim: 4 4 4

EDİRNESPOR - KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 14.00'te başlayacak Edirnespor - Karşıyaka maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.

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