CANLI MAÇ İZLE | Edirnespor - Karşıyaka canlı izle
TFF 3. Lig 1. Grup'un 25. haftasında Edirnespor ile Karşıyaka karşı karşıya geliyor. Edirnespor - Karşıyaka maçı nereden izlenir? Edirnespor - Karşıyaka maçı hangi kanalda? Edirnespor - Karşıyaka maçı canlı izle link...
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Edirnespor ile Karşıyaka arasında oynanacak.
Ev sahibi Edirnespor, ligde oynadığı 24 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Kütahyaspor'a 3-2 kaybeden Edirnespor, topladığı 20 puanla 16. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Karşıyaka ise ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalan Karşıyaka, topladığı 40 puanla 6. sırada bulunuyor.
EDİRNESPOR - KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 14.00'te başlayacak Edirnespor - Karşıyaka maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.