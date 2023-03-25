CANLI MAÇ İZLE | Ermenistan - Türkiye canlı izle

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Ermenistan - Türkiye maçı nereden izlenir? Ermenistan - Türkiye maçı hangi kanalda? Ermenistan - Türkiye maçı 11'leri ne? Ermenistan - Türkiye maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Ermenistan - Türkiye canlı izle - Resim: 1 1 5

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 1. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Ermenistan ile Türkiye arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Ermenistan - Türkiye canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Ermenistan, son oynadığı UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta 6 maçta 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak grubunu son sırada tamamladı ve C Ligi'ne düştü.

CANLI MAÇ İZLE | Ermenistan - Türkiye canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Türkiye ise son oynadığı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla grubunu 1. sırada tamamlayan A Milli Takım, B Ligi'ne yükselmeye hak kazandı.

CANLI MAÇ İZLE | Ermenistan - Türkiye canlı izle - Resim: 4 4 5

Cumhuriyet Stadyumu'ndaki maçta hakem José María Sánchez görev yapacak.