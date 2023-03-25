CANLI MAÇ İZLE | Ermenistan - Türkiye canlı izle
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Ermenistan - Türkiye maçı nereden izlenir? Ermenistan - Türkiye maçı hangi kanalda? Ermenistan - Türkiye maçı 11'leri ne? Ermenistan - Türkiye maçı canlı izle link...
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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 1. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Ermenistan ile Türkiye arasında oynanacak.
Ev sahibi Ermenistan, son oynadığı UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta 6 maçta 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak grubunu son sırada tamamladı ve C Ligi'ne düştü.
Konuk ekip Türkiye ise son oynadığı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla grubunu 1. sırada tamamlayan A Milli Takım, B Ligi'ne yükselmeye hak kazandı.
Cumhuriyet Stadyumu'ndaki maçta hakem José María Sánchez görev yapacak.