CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Altay canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor FK ile Altay karşı karşıya geliyor. Erzurumspor FK - Altay maçı nereden izlenir? Erzurumspor FK - Altay maçı hangi kanalda? Erzurumspor FK - Altay maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Erzurumspor FK ile Altay arasında oynanacak.
Ev sahibi Erzurumspor FK, ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bodrumspor ile 0-0 berabere kalan Erzurumspor FK, topladığı 25 puanla 13. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Altay ise ligde oynadığı 27 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Manisa FK'ye 3-1 kaybeden Altay, topladığı 25 puanla 14. sırada yer alıyor.
ERZURUMSPOR FK - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 17.00'de başlayacak Erzurumspor FK - Altay maçı TRT Spor kanalından yayınlanacak.