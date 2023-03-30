CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Altay canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor FK ile Altay karşı karşıya geliyor. Erzurumspor FK - Altay maçı nereden izlenir? Erzurumspor FK - Altay maçı hangi kanalda? Erzurumspor FK - Altay maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Altay canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Erzurumspor FK ile Altay arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Altay canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Erzurumspor FK, ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bodrumspor ile 0-0 berabere kalan Erzurumspor FK, topladığı 25 puanla 13. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Altay canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Altay ise ligde oynadığı 27 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Manisa FK'ye 3-1 kaybeden Altay, topladığı 25 puanla 14. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Altay canlı izle - Resim: 4 4 4

ERZURUMSPOR FK - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 17.00'de başlayacak Erzurumspor FK - Altay maçı TRT Spor kanalından yayınlanacak.

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