CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Gençlerbirliği TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Erzurumspor FK - Gençlerbirliği maçı nereden izlenir? Erzurumspor FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Erzurumspor FK - Gençlerbirliği maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği arasında oynanacak.
Ev sahibi Erzurumspor FK ligde oynadığı 33 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sakaryaspor'a 1-0 kaybeden Erzurumspor FK, topladığı 33 puanla 15. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Gençlerbirliği ise ligde oynadığı 33 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bodrumspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Gençlerbirliği, topladığı 31 puanla 16. sırada yer alıyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki maçta hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.