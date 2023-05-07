CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Gençlerbirliği TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Erzurumspor FK - Gençlerbirliği maçı nereden izlenir? Erzurumspor FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Erzurumspor FK - Gençlerbirliği maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Gençlerbirliği TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Gençlerbirliği TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Erzurumspor FK ligde oynadığı 33 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sakaryaspor'a 1-0 kaybeden Erzurumspor FK, topladığı 33 puanla 15. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Gençlerbirliği TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Gençlerbirliği ise ligde oynadığı 33 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bodrumspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Gençlerbirliği, topladığı 31 puanla 16. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Gençlerbirliği TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 5

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki maçta hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.