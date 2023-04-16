CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Manisa FK TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Erzurumspor FK ile Manisa FK karşı karşıya geliyor. Erzurumspor FK - Manisa FK maçı nereden izlenir? Erzurumspor FK - Manisa FK maçı hangi kanalda? Erzurumspor FK - Manisa FK maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Manisa FK TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Erzurumspor FK ile Manisa FK arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Manisa FK TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Erzurumspor FK, ligde oynadığı 30 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK, topladığı 30 puanla 14. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Manisa FK TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Manisa FK ise ligde oynadığı 30 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bandırmaspor'a 1-0 kaybeden Manisa FK, topladığı 45 puanla 11. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Manisa FK TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 4

ERZURUMSPOR FK - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 16.00'da başlayacak Erzurumspor FK - Manisa FK maçı TRT Spor ve beIN Sports MAX 1 kanalından yayınlanacak.

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