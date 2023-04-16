CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Manisa FK TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Erzurumspor FK ile Manisa FK karşı karşıya geliyor. Erzurumspor FK - Manisa FK maçı nereden izlenir? Erzurumspor FK - Manisa FK maçı hangi kanalda? Erzurumspor FK - Manisa FK maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Erzurumspor FK ile Manisa FK arasında oynanacak.
Ev sahibi Erzurumspor FK, ligde oynadığı 30 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK, topladığı 30 puanla 14. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Manisa FK ise ligde oynadığı 30 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bandırmaspor'a 1-0 kaybeden Manisa FK, topladığı 45 puanla 11. sırada yer alıyor.
ERZURUMSPOR FK - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 16.00'da başlayacak Erzurumspor FK - Manisa FK maçı TRT Spor ve beIN Sports MAX 1 kanalından yayınlanacak.
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