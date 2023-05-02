CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Sakaryaspor TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Erzurumspor FK ile Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. Erzurumspor FK - Sakaryaspor maçı nereden izlenir? Erzurumspor FK - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Erzurumspor FK - Sakaryaspor maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Erzurumspor FK ile Sakaryaspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Erzurumspor FK, ligde oynadığı 32 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bandırmaspor'u 4-2 ile geçmeyi başaran Erzurumspor FK, topladığı 33 puanla 14. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Sakaryaspor ise ligde oynadığı 33 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kalan Sakaryaspor, topladığı 56 puanla 5. sırada yer alıyor.
ERZURUMSPOR FK - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 17.00'de başlayacak Erzurumspor FK - Sakaryaspor maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.
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