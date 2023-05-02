CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Sakaryaspor TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Erzurumspor FK ile Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. Erzurumspor FK - Sakaryaspor maçı nereden izlenir? Erzurumspor FK - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Erzurumspor FK - Sakaryaspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Sakaryaspor TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Erzurumspor FK ile Sakaryaspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Sakaryaspor TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Erzurumspor FK, ligde oynadığı 32 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bandırmaspor'u 4-2 ile geçmeyi başaran Erzurumspor FK, topladığı 33 puanla 14. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Sakaryaspor TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Sakaryaspor ise ligde oynadığı 33 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kalan Sakaryaspor, topladığı 56 puanla 5. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Sakaryaspor TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 4

ERZURUMSPOR FK - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 17.00'de başlayacak Erzurumspor FK - Sakaryaspor maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.

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