CANLI MAÇ İZLE | Esenler Erokspor - Bursaspor canlı izle
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 26. haftasında Esenler Erokspor ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Esenler Erokspor - Bursaspor maçı nereden izlenir? Esenler Erokspor - Bursaspor maçı hangi kanalda? Esenler Erokspor - Bursaspor maçı canlı izle link...
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Esenler Erokspor ile Bursaspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Esenler Erokspor, ligde oynadığı 22 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Nazilli Belediyespor'a 2-1 kaybeden Esenler Erokspor, topladığı 40 puanla 4. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Bursaspor ise ligde oynadığı 22 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Amedspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Bursaspor, topladığı 25 puanla 15. sırada yer alıyor.
ESENLER EROKSPOR - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 14.00'te başlayacak Esenler Erokspor - Bursaspor maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.
ESENLER EROKSPOR - BURSASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
https://www.tff.org/default.aspx?pageID=976
https://fuchssports.com.tr/