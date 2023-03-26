CANLI MAÇ İZLE | Eskişehirspor - 1954 Kelkit canlı izle

TFF 3. Lig 1. Grup'un 25. haftasında Eskişehirspor ile 1954 Kelkit karşı karşıya geliyor. Eskişehirspor - 1954 Kelkit maçı nereden izlenir? Eskişehirspor - 1954 Kelkit maçı hangi kanalda? Eskişehirspor - 1954 Kelkit maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Eskişehirspor - 1954 Kelkit canlı izle - Resim: 1 1 4

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Eskişehirspor ile 1954 Kelkit arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Eskişehirspor - 1954 Kelkit canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Eskişehirspor, ligde oynadığı 24 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Karşıyaka ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor, topladığı 19 puanla 18. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Eskişehirspor - 1954 Kelkit canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip 1954 Kelkit ise ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Karaköprü Belediyespor'u 2-1 ile geçmeyi başaran 1954 Kelkit, topladığı 32 puanla 8. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Eskişehirspor - 1954 Kelkit canlı izle - Resim: 4 4 4

ESKİŞEHİRSPOR - 1954 KELKİT MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 14.00'te başlayacak Eskişehirspor - 1954 Kelkit maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.

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