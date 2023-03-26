CANLI MAÇ İZLE | Eskişehirspor - 1954 Kelkit canlı izle
TFF 3. Lig 1. Grup'un 25. haftasında Eskişehirspor ile 1954 Kelkit karşı karşıya geliyor. Eskişehirspor - 1954 Kelkit maçı nereden izlenir? Eskişehirspor - 1954 Kelkit maçı hangi kanalda? Eskişehirspor - 1954 Kelkit maçı canlı izle link...
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Eskişehirspor ile 1954 Kelkit arasında oynanacak.
Ev sahibi Eskişehirspor, ligde oynadığı 24 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Karşıyaka ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor, topladığı 19 puanla 18. sırada bulunuyor.
Konuk ekip 1954 Kelkit ise ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Karaköprü Belediyespor'u 2-1 ile geçmeyi başaran 1954 Kelkit, topladığı 32 puanla 8. sırada bulunuyor.
ESKİŞEHİRSPOR - 1954 KELKİT MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 14.00'te başlayacak Eskişehirspor - 1954 Kelkit maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.
ESKİŞEHİRSPOR - 1954 KELKİT MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ