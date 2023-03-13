CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Altay canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Eyüpspor ile Altay karşı karşıya geliyor. Eyüpspor - Altay maçı nereden izlenir? Eyüpspor - Altay maçı hangi kanalda? Eyüpspor - Altay maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Eyüpspor ile Altay arasında oynanacak.
Ev sahibi Eyüpspor, ligde oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Eyüpspor, topladığı 50 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Konuk ekip Altay ise ligde oynadığı 24 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bodrumspor'a 2-0 kaybeden Altay, topladığı 22 puanla 14. sırada yer alıyor.
Eyüp Stadı'ndaki maçta hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.