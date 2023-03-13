CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Altay canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Eyüpspor ile Altay karşı karşıya geliyor. Eyüpspor - Altay maçı nereden izlenir? Eyüpspor - Altay maçı hangi kanalda? Eyüpspor - Altay maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Altay canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Eyüpspor ile Altay arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Altay canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Eyüpspor, ligde oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Eyüpspor, topladığı 50 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Altay canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Altay ise ligde oynadığı 24 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bodrumspor'a 2-0 kaybeden Altay, topladığı 22 puanla 14. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Altay canlı izle - Resim: 4 4 5

Eyüp Stadı'ndaki maçta hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.