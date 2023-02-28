CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Bodrumspor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasının erteleme maçında Eyüpspor ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Eyüpspor - Bodrumspor maçı nereden izlenir? Eyüpspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda? Eyüpspor - Bodrumspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 23. haftanın erteleme maçı Eyüpspor ile Bodrumspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Eyüpspor, ligde oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 kaybeden Eyüpspor, topladığı 41 puanla 2. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Bodrumspor ise ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Adanaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Bodrumspor, topladığı 38 puanla 3. sırada bulunuyor.
Eyüp Stadı'ndaki maçta hakem Oğuzhan Aksu görev yapacak.