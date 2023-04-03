CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Erzurumspor FK canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Eyüpspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geliyor. Eyüpspor - Erzurumspor FK maçı nereden izlenir? Eyüpspor - Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? Eyüpspor - Erzurumspor FK maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Eyüpspor ile Erzurumspor FK arasında oynanacak.
Ev sahibi Eyüpspor, ligde oynadığı 28 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sakaryaspor'a 2-0 kaybeden Eyüpspor, topladığı 53 puanla 2. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Erzurumspor FK ise ligde oynadığı 27 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altay'a 4-2 kaybeden Erzurumspor FK, topladığı 25 puanla 14. sırada yer alıyor.
Eyüp Stadı'ndaki maçta hakem Direnç Tonusluoğlu görev yapacak.