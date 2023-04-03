CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Erzurumspor FK canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Eyüpspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geliyor. Eyüpspor - Erzurumspor FK maçı nereden izlenir? Eyüpspor - Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? Eyüpspor - Erzurumspor FK maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Erzurumspor FK canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Eyüpspor ile Erzurumspor FK arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Erzurumspor FK canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Eyüpspor, ligde oynadığı 28 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sakaryaspor'a 2-0 kaybeden Eyüpspor, topladığı 53 puanla 2. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Erzurumspor FK canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Erzurumspor FK ise ligde oynadığı 27 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altay'a 4-2 kaybeden Erzurumspor FK, topladığı 25 puanla 14. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Erzurumspor FK canlı izle - Resim: 4 4 5

Eyüp Stadı'ndaki maçta hakem Direnç Tonusluoğlu görev yapacak.