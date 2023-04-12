CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Gençlerbirliği canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Eyüpspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı nereden izlenir? Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Eyüpspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak.
Ev sahibi Eyüpspor, ligde oynadığı 30 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etmeyi başaran Eyüpspor, topladığı 57 puanla 2. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Gençlerbirliği ise ligde oynadığı 29 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Manisa FK'ye 2-1 kaybeden Gençlerbirliği, topladığı 24 puanla 17. sırada yer alıyor.
Eyüp Stadı'ndaki maçta hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.