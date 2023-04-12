CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Gençlerbirliği canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Eyüpspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı nereden izlenir? Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Gençlerbirliği canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Eyüpspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Gençlerbirliği canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Eyüpspor, ligde oynadığı 30 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etmeyi başaran Eyüpspor, topladığı 57 puanla 2. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Gençlerbirliği canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Gençlerbirliği ise ligde oynadığı 29 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Manisa FK'ye 2-1 kaybeden Gençlerbirliği, topladığı 24 puanla 17. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Gençlerbirliği canlı izle - Resim: 4 4 5

Eyüp Stadı'ndaki maçta hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.