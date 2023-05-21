CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Keçiörengücü TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Eyüpspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geliyor. Eyüpspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Eyüpspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Eyüpspor - Keçiörengücü maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Eyüpspor ile Keçiörengücü arasında oynanacak.
Ev sahibi Eyüpspor ligde oynadığı 35 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Boluspor'a 2-0 kaybeden Eyüpspor, topladığı 59 puanla 7. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Keçiörengücü ise ligde oynadığı 35 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Manisa FK'ye 3-0 kaybeden Keçiörengücü, topladığı 56 puanla 8. sırada yer alıyor.
Eyüp Stadı'ndaki maçta hakem Ümit Öztürk görev yapacak.