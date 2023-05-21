CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Keçiörengücü TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Eyüpspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geliyor. Eyüpspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Eyüpspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Eyüpspor - Keçiörengücü maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Keçiörengücü TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Eyüpspor ile Keçiörengücü arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Keçiörengücü TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Eyüpspor ligde oynadığı 35 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Boluspor'a 2-0 kaybeden Eyüpspor, topladığı 59 puanla 7. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Keçiörengücü TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Keçiörengücü ise ligde oynadığı 35 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Manisa FK'ye 3-0 kaybeden Keçiörengücü, topladığı 56 puanla 8. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Keçiörengücü TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 5

Eyüp Stadı'ndaki maçta hakem Ümit Öztürk görev yapacak.