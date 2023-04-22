CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Pendikspor TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Eyüpspor ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Eyüpspor - Pendikspor maçı nereden izlenir? Eyüpspor - Pendikspor maçı hangi kanalda? Eyüpspor - Pendikspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Eyüpspor ile Pendikspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Eyüpspor, ligde oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Eyüpspor, topladığı 57 puanla 4. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Pendikspor ise ligde oynadığı 31 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bodrumspor ile 2-2 berabere kalan Pendikspor, topladığı 57 puanla 3. sırada yer alıyor.
Eyüp Stadı'ndaki maçta hakem Burak Şeker görev yapacak.