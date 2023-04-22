CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Pendikspor TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Eyüpspor ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Eyüpspor - Pendikspor maçı nereden izlenir? Eyüpspor - Pendikspor maçı hangi kanalda? Eyüpspor - Pendikspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Pendikspor TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Eyüpspor ile Pendikspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Pendikspor TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Eyüpspor, ligde oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Eyüpspor, topladığı 57 puanla 4. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Pendikspor TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Pendikspor ise ligde oynadığı 31 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bodrumspor ile 2-2 berabere kalan Pendikspor, topladığı 57 puanla 3. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Pendikspor TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 5

Eyüp Stadı'ndaki maçta hakem Burak Şeker görev yapacak.