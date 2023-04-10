CANLI MAÇ İZLE | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı 11'leri ne? Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı canlı izle link...

# fatih karagümrük # fenerbahçe # futbol # spor toto süper lig # bein Sports 1
Son Güncelleme:
CANLI MAÇ İZLE | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Fatih Karagümrük, ligde oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Fatih Karagümrük, topladığı 34 puanla 9. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Fenerbahçe ise ligde oynadığı 25 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Beşiktaş'a 4-2 kaybeden Fenerbahçe, topladığı 54 puanla 2. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe canlı izle - Resim: 4 4 5

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçta hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.