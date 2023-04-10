CANLI MAÇ İZLE | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe canlı izle
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Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanacak.
Ev sahibi Fatih Karagümrük, ligde oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Fatih Karagümrük, topladığı 34 puanla 9. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Fenerbahçe ise ligde oynadığı 25 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Beşiktaş'a 4-2 kaybeden Fenerbahçe, topladığı 54 puanla 2. sırada bulunuyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçta hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.