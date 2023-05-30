CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Antalyaspor beIN Sports 2 canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 11'leri ne? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı izle link...

# fenerbahçe # antalyaspor # futbol # spor toto süper lig # beIN Sports 2
Son Güncelleme:
CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Antalyaspor beIN Sports 2 canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Antalyaspor beIN Sports 2 canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Fenerbahçe, ligde oynadığı 33 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 74 puanla 2. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Antalyaspor beIN Sports 2 canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Antalyaspor ise ligde oynadığı 33 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor, topladığı 38 puanla 13. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Antalyaspor beIN Sports 2 canlı izle - Resim: 4 4 5

Ülker Stadyumu'ndaki maçta hakem Zorbay Küçük görev yapacak.