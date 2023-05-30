CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Antalyaspor beIN Sports 2 canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 11'leri ne? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Fenerbahçe, ligde oynadığı 33 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 74 puanla 2. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Antalyaspor ise ligde oynadığı 33 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor, topladığı 38 puanla 13. sırada bulunuyor.
Ülker Stadyumu'ndaki maçta hakem Zorbay Küçük görev yapacak.