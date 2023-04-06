CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes canlı izle
Turkish Airlines EuroLeague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı canlı izle link...
Turkish Airlines EuroLeague'de 33. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak.
Ev sahibi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 32 maçta 18 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Cazoo Baskonia'ya 92-69 kaybeden Fenerbahçe Beko, topladığı 36 puanla 6. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Anadolu Efes ise EuroLeague'de oynadığı 32 maçta 16 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Bologna'yı 86-67 ile geçmeyi başaran Anadolu Efes, topladığı 32 puanla 10. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
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