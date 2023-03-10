CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Barcelona canlı izle
Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı canlı izle link...
Turkish Airlines EuroLeague'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fenerbahçe Beko ile Barcelona arasında oynanacak.
Ev sahibi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 26 maçta 16 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 78-74 kaybeden sarı-lacivertliler, topladığı 32 puanla 5. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Barcelona ise EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 18 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Olympiakos'a 77-70 mağlup olan İspanyol temsilcisi, topladığı 36 puanla 3. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
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