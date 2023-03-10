CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Barcelona canlı izle

Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Barcelona canlı izle - Resim: 1 1 4

Turkish Airlines EuroLeague'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fenerbahçe Beko ile Barcelona arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Barcelona canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 26 maçta 16 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 78-74 kaybeden sarı-lacivertliler, topladığı 32 puanla 5. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Barcelona canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Barcelona ise EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 18 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Olympiakos'a 77-70 mağlup olan İspanyol temsilcisi, topladığı 36 puanla 3. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Barcelona canlı izle - Resim: 4 4 4

FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.

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