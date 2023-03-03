CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Bologna canlı izle
Turkish Airlines EuroLeague'in 26. haftasında Fenerbahçe Beko ile Bologna karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Bologna maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Beko - Bologna maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Bologna maçı canlı izle link...
Turkish Airlines EuroLeague'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fenerbahçe Beko ile Bologna arasında oynanacak.
Ev sahibi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 24 maçta 15 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Partizan’ı 97-94 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 30 puanla 4. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Bologna ise EuroLeague'de oynadığı 25 maçta 12 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Cazoo Baskonia’yı 88-83 mağlup eden Bologna, topladığı 24 puanla 12. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE BEKO - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.45’te başlayacak Fenerbahçe Beko - Bologna maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
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