CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Bologna canlı izle

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. haftasında Fenerbahçe Beko ile Bologna karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Bologna maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Beko - Bologna maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Bologna maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Bologna canlı izle - Resim: 1 1 4

Turkish Airlines EuroLeague'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fenerbahçe Beko ile Bologna arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Bologna canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 24 maçta 15 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Partizan’ı 97-94 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 30 puanla 4. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Bologna canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Bologna ise EuroLeague'de oynadığı 25 maçta 12 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Cazoo Baskonia’yı 88-83 mağlup eden Bologna, topladığı 24 puanla 12. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Bologna canlı izle - Resim: 4 4 4

FENERBAHÇE BEKO - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.45’te başlayacak Fenerbahçe Beko - Bologna maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
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