CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Galatasaray NEF canlı izle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray NEF karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Galatasaray NEF maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Beko - Galatasaray NEF maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Galatasaray NEF maçı canlı izle link...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fenerbahçe Beko ile Galatasaray NEF arasında oynanacak.
Ev sahibi Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 22 maçta 18 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Tofaş'a 94-89 kaybeden sarı-lacivertliler, topladığı 40 puanla 2. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Galatasaray NEF ise ligde oynadığı 22 maçta 10 galibiyet ve 12 beraberlik aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 91-80'lik skorla geçmeyi başaran sarı-kırmızılılar, topladığı 32 puanla 9. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY NEF MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe Beko - Galatasaray NEF maçı beIN Sports 5 ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
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