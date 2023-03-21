CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano canlı izle

Turkish Airlines EuroLeague'in 24. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Olimpia Milano karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano canlı izle - Resim: 1 1 4

Turkish Airlines EuroLeague'de 24. hafta erteleme maçı heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçı Fenerbahçe Beko ile Olimpia Milano arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 28 maçta 17 galibiyet ve 11 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Valencia'ya 82-80 kaybeden Fenerbahçe Beko, topladığı 34 puanla 5. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Olimpia Milano ise EuroLeague'de oynadığı 28 maçta 12 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Real Madrid'e 91-87'lik skorla kaybeden Olimpia Milano, topladığı 24 puanla 13. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano canlı izle - Resim: 4 4 4

FENERBAHÇE BEKO - OLİMPİA MİLANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.15'te başlayacak Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.

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