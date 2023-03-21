CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano canlı izle
Turkish Airlines EuroLeague'in 24. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Olimpia Milano karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı canlı izle link...
Turkish Airlines EuroLeague'de 24. hafta erteleme maçı heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçı Fenerbahçe Beko ile Olimpia Milano arasında oynanacak.
Ev sahibi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 28 maçta 17 galibiyet ve 11 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Valencia'ya 82-80 kaybeden Fenerbahçe Beko, topladığı 34 puanla 5. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Olimpia Milano ise EuroLeague'de oynadığı 28 maçta 12 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Real Madrid'e 91-87'lik skorla kaybeden Olimpia Milano, topladığı 24 puanla 13. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE BEKO - OLİMPİA MİLANO MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.15'te başlayacak Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
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