CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Olympiakos S Sport canlı izle

Turkish Airlines EuroLeague'de çeyrek final maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fenerbahçe Beko ile Olympiakos arasında oynanacak. Yunanistan'da oynanan ilk maçı Olympiakos 79-68, ikinci maçı ise Fenerbahçe Beko 82-78 kazanmayı başarmıştı. İstanbul'da oynanan serinin üçüncü maçını ise Olympiakos 72-71 kazanmayı başardı. Seride Olympiakos'un 2-1'lik üstünlüğü var. Toplam 3 galibiyete ulaşan takım Final Four'a (Dörtlü Final) yükselecek.

İki takım arasında EuroLeague'in normal sezonunda oynanan ilk maçı Olympiakos kendi sahasında 94-67 kazanmayı başarmıştı. Sezonun ikinci maçında da Olympiakos, İstanbul'da Fenerbahçe Beko'yu 93-73 mağlup etti.