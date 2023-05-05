CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Olympiakos S Sport canlı izle
Turkish Airlines EuroLeague'in çeyrek final serisinin 4. maçında Fenerbahçe Beko - Olympiakos karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı canlı izle link...
Turkish Airlines EuroLeague'de çeyrek final maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fenerbahçe Beko ile Olympiakos arasında oynanacak. Yunanistan'da oynanan ilk maçı Olympiakos 79-68, ikinci maçı ise Fenerbahçe Beko 82-78 kazanmayı başarmıştı. İstanbul'da oynanan serinin üçüncü maçını ise Olympiakos 72-71 kazanmayı başardı. Seride Olympiakos'un 2-1'lik üstünlüğü var. Toplam 3 galibiyete ulaşan takım Final Four'a (Dörtlü Final) yükselecek.
İki takım arasında EuroLeague'in normal sezonunda oynanan ilk maçı Olympiakos kendi sahasında 94-67 kazanmayı başarmıştı. Sezonun ikinci maçında da Olympiakos, İstanbul'da Fenerbahçe Beko'yu 93-73 mağlup etti.
Ev sahibi Fenerbahçe Beko EuroLeague'de oynadığı 34 maçta 19 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. EuroLeague'de deplasmanda 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, topladığı 38 puanla 8. sırada yer alarak çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.
Konuk ekip Olympiakos ise EuroLeague'de oynadığı 34 maçta 24 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. EuroLeague'de iç sahada 14 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Olympiakos, normal sezonu topladığı 48 puanla lider olarak tamamlamıştı.
FENERBAHÇE BEKO - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
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